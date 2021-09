»Počasi bo sankcionirana tudi misel«

IZJAVA DNEVA

"To se vidi že pri kritikah. Za njih je vsaka kritika že konec sveta. Napad tako rekoč na svetinjo države in osamosvojitev. Prav zaradi tega nerazumevanja, totalne odsotnosti kritičnega pogleda, popolne ignorance odseva v ogledalu se rojevajo razni spiski in razni dosjeji. Ti spiski se ne delajo več v tajnosti, ampak javno objavljajo. Dobili smo prve tarče, ki jih obstoječa oblast predstavlja kot največjo grožnjo pod imenom levi ekstremisti. Spisek je odprtega tipa. Na njej boste vsi, ki boste zagrešili verbalni delikt. Počasi pa bo sankcionirana tudi misel."

(Kolumnist Leon Magdalenc, o predlogu novega zakona o žaljenju javnih oseb, med katere spadajo tudi poslanci; via Dnevnik)