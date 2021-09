»Prvič v zgodovini imamo vlado, ki jo je treba z zakonom dodatno zaščititi«

IZJAVA DNEVA

"Prvič v zgodovini imamo vlado, ki jo sestavljajo tako tenkočutni ljudje, da jih je treba z zakonom dodatno zaščititi. To je ugotovila vlada in ljudstvo je prikimalo: te politike je res treba zaščititi, njihova specifičnost je enaka redkosti človeške ribice, njihova usodna pomembnost za državo enaka pomembnosti čiste vode. Njihova občutljivost za premočno svetlobo, hrup s ceste ali zle misli mimoidočih je dosegla stopnjo, ko jih je pred uničenjem treba nujno rešiti v muzejske depoje, kjer so pod strogim nadzorom vlaga, svetloba in temperatura, obiski raziskovalcev teh posebej občutljivih relikvij pa zreducirani na minimum."

(Kolumnistka Tanja Lesničar Pučko o predlogu kaznovanja ljudi, ki bi glasno in na neprimeren način izražali svoje mnenje o nosilcih oblasti; via Dnevnik)