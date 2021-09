»Sirija še ni varna za vračanje«

Med kršitvami pri Amnesty International izpostavljajo nezakonita pridržanja, mučenja, posilstva in spolno nasilje ter prisilna izginotja

© pixabay.com

Mednarodna organizacija za človekove pravice Amnesty International (AI) v danes objavljenem poročilu opozarja, da je sirska vlada nad številnimi Sirci, ki so v zadnjih letih vrnili v domovino, zagrešila kršitve človekovih pravic, vključno z mučenjem. Kot opozarja, Sirija še ni varna za vračanje.

V poročilu, naslovljenem "Greste v smrt", je Amnesty International dokumentiral niz kršitev sirskih varnostnih sil nad 66 Sirci, vključno s 13 otroki, ki so se od leta 2017 vrnili domov. Po prepričanju organizacije primeri dokazujejo, da "noben del Sirije ni varen za vrnitev".

Med kršitvami izpostavljajo nezakonita ali arbitrarna pridržanja, mučenje in druga neprimerna ravnanja, vključno s posilstvi in spolnim nasiljem, ter prisilna izginotja.

Med naštetimi primeri je tudi pet takih Sircev, ki so se vrnili v državo in so nato v priporu umrli. Usoda 17 drugih, ki so izginili, ni znana, ugotovitve organizacije povzema francoska tiskovna agencija AFP.

"Vsaka vlada, ki trdi, da je Sirija zdaj varna, namerno ignorira grozljivo realnost na terenu," je sporočila organizacija, ki poziva evropske vlade, naj "nemudoma ustavijo kakršnokoli prakso neposrednega ali posrednega siljenja ljudi v vrnitev v Sirijo".

Poročilo temelji na pogovorih z 41 sirskimi moškimi in ženskami, vključno s takimi, ki so se vrnili v državo, in sorodniki. Glede na poročilo ene od Sirk so pripadniki obveščevalnih služb na mejnem prehodu hudo spolno zlorabili njeno hčerko.

Od začetka konflikta v Siriji leta 2011 se je v tujino zateklo več kot 6,6 milijona Sircev, pri čemer se jih je večina naselila v sosednjih državah, kot sta Turčija in Libanon.

Amnesty v poročilu izpostavlja, da so nedavno Danska, Švedska in Turčija okrepile pritisk na begunce, naj se vrnejo domov, češ da je večina države varne. Libanon nanje v tem smislu pritiska že leta, še piše AFP.

Sirske vlade sile po po več kot desetletju vojne nadzirajo približno dve tretjini države, opozicijskih uporniki pa imajo še vedno pod nadzorom severozahod Sirije.