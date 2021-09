Odhod sodnice, ki je Janšo označila za »velikega diktatorja«

Sodnica Urška Klakočar Zupančič, ki se je zaradi kritike Janše znašla v disciplinskem postopku, kljub oprostitvi pred disciplinskim sodiščem zapušča sodstvo

Janez Janša

© Uroš Abram

Po poročanju časnika Dnevnik je ljubljanska okrajna sodnica Urška Klakočar Zupančič, ki je bila aprila pred disciplinskim sodiščem oproščena zaradi kritičnih zapisov zoper Janeza Janšo in vlado, konec avgusta zapustila sodniške vrste. Sodni svet je na četrtkovi seji sprejel sklep, da je sodnici, ki se seli v gospodarstvo, prenehala sodniška funkcija. Iinformacijo o slovesu iz sodniških vrst je za Dnevnik potrdila tudi Urška Klakočar Zupančič.

"Tako sem se odločila tudi zato, ker svojih načel ne morem podrediti kateremu koli sistemu. Mislim, da sodniki ne smejo biti tiho glede pomembnih družbenih vprašanj oziroma da si niti ne upajo izraziti svojega mnenja," je včeraj za Dnevnik pojasnila sodnica, ki se je v disciplinskem postopku znašla po pritisku pravosodnega ministrstva.

Tudi po tem, ko je disciplinsko sodišče sodnico oprostilo, ji vodenja oddelka na sodišču niso dodelili nazaj. "Težko razumem, da se to zgodi prav na sodišču, ki bi moralo prvo spoštovati integriteto zaposlenega in mu povrniti status, ki mu je bil neupravičeno odvzet," je pojasnila za Dnevnik.

Na zapise sodnice je širšo javnost opozoril državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Vinko Gorenak, ki je zahteval odziv sodnega sveta in predsednika vrhovnega sodišča

© Borut Krajnc

Sodnica se je znašla v nemilosti aktualne oblasti lani jeseni, ko je na facebooku v zaprti skupini prijateljev predsednika vlade Janeza Janšo označila za "velikega diktatorja" in med drugim zapisala, da je virus pri nas dal polet "zafrustriranim osebkom s kriminalno preteklostjo". "Upam, da bo doba janšizma nekoč samo še bridek spomin, do takrat pa pazite nase," je med drugim še sporočila svojim prijateljem na Facebooku. Ker je bila med slednjimi tudi simpatizerka in sodelavka Janševe stranke SDS, so sodničini zapisi končali pri državnem sekretarju v kabinetu predsednika vlade Vinku Gorenaku, nato pa je zadeva prišla v javnost prek strankarskega medija Nova24TV. Predsednica ljubljanskega okrajnega sodišča je sodnico nato prijavila etični komisij, sledila je pobuda za disciplinski postopek.