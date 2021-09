»Na tem svetu nismo sami«

IZJAVA DNEVA

"Na tem svetu namreč nismo sami in ne moremo razmišljati le o sebi in svojih potrebah. Res je, cepivo nas kot posameznike ščiti le delno, smo pa zaradi cepljenja kot družba neprimerno bolj zaščiteni in ta zaščita je že do sedaj rešila na stotine življenj, to zimo pa jih bo rešila na tisoče. In vsak od nas lahko s cepljenjem prispeva en majhen delček k temu reševanju.”

(Goran Vojnović, pisatelj, režiser in kolumnist, o tem, da imamo v Sloveniji problem z razumevanjem cepljenja; via spletni portal N1)