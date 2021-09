»Z ženskami je hudič, je vedel že škof Mahnič, kaj šele naša vrla vlada«

IZJAVA DNEVA

"Kolesarji niso kolesarji, ampak zakamuflirani fašisti. Zlasti nevarne pa so zakamuflirane kolesarske fašistke. Tea Jarc se povzpne na Triglav samo zato, da pove Janši, da je osebek in zdrahar, Nika Kovač s svojimi čari zaslepi toliko ljudi, da na referendumu pade zakon, Tanja Fajon se vrne iz Bruslja, da spet povede v boj komuniste, Nataša Sukič in Violeta Tomič pa najbrž po tiho nekje postavljata koncentracijsko taborišče. Z ženskami je hudič, je vedel že škof Mahnič, kaj šele naša vrla vlada. Ti njim prst, one tebi roko. Ti njim dva stola na Bledu, one tebi dvorano. Zato, minister Logar, le pogumno naprej z blejsko strategijo. Pa bo ženska spet v kuhinji in še naprej mir na svetu."

(Novinarka Ranka Ivelja v Dnevnikovi kolumni, da so tudi na Blejskem strateškem forumu v veliki večini prevladovali moški. Kot da je ženskam v Evropi tako lepo, da se jim o prihodnost ne ljubi niti razpravljati.)