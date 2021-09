Šest prašičev za osamosvojitelje

Predsednik vlade Janez Janša je razglasil, katera dva dogodka iz osamosvojitvene vojne sta bila po njegovem mnenju najpomembnejša

On že ve: Janez Janša na proslavi ob 30-ti obletnici zavzetja vojaškega skladišča JLA v Borovnici, »kjer je bilo zaplenjenega več orožja, kot ga je zaplenila partizanska vojska v Sloveniji v drugi svetovni vojni«.

V skladu s tradicijo, ki jo je zahodna civilizacija prevzela od starih Grkov, naj bi bilo najvišje na lestvici človekovih vrlin opravljanje tako imenovanih junaških dejanj. Starogrška lestvica plemenitih dejanj ima neko logiko. Plemenitost ravnanja je denimo v obratnem sorazmerju s koristmi, ki jih človek pridobi v zameno za neko dejanje oziroma delovanje. Delo – fizično ali intelektualno – je bilo recimo v tej tradiciji vredno najmanj. Nekoč so bili sužnji tudi pisarji. Malce več je bilo vredno ustvarjanje, recimo kiparjenje ali pisanje pesmi. A težava s to dejavnostjo je bila, kot so opisovali grški filozofi, da za njo ostajajo materialne sledi. Kipar si pomaga s kamnom, pesnik ali pisatelj ubira bližnjice do slave z rabo papirja. Najbolj znan grški filozof Sokrat verjetno zaradi tega ni pisal, ampak je zgolj govoril.