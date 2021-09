Šole se bodo zaprle same

Kako pripravljeni smo bili na odprtje šol, da se je v enem tednu vzgojnoizobraževalni sistem začel spreminjati v eno samo veliko karanteno?

Olajševalna okoliščina: Ministrica Simona Kustec se je v sklopu priprav na novo šolsko leto udeležila tudi olimpijskih iger v Tokiu in pozneje žal tudi zbolela.

»Mi smo rekorderji predvsem z vidika okužb, hospitaliziranih glede na sposobnosti sistema, ki ga imamo. To je en del zgodbe. Drug del zgodbe, ki je pozitiven, pa je tudi to, da smo rekorderji z vidika sposobnosti in usposobljenosti izobraževanja na daljavo.« S temi besedami je v začetku januarja ministrica za šolstvo Simona Kustec v oddaji Studio City iskala opravičilo za polom vladnih politik za omejevanje koronavirusne bolezni, zaradi katerega so bili slovenski vrtci in šole zaprti večji del šolskega leta. Ter travmatizirane učence, dijake in starše prepričevala, da je že davno razbit kozarec še vedno na pol poln. In čeprav je ministrica sveto zatrjevala, da bo storila vse, da bodo v novem šolskem letu vzgojno-izobraževalni zavodi ostali odprti, je sistem po dobrem tednu že dodobra ohromljen, številni otroci in mladostniki pa doma. A to je le začetek.