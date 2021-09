Ostalina preteklosti

Kaj je bil verbalni delikt in kako je povezan s prepovedjo nedostojnega vedenja do vseh in do politikov?

Boj zoper verbalni delikt, zloglasni 133. člen nekdanjega kazenskega zakonika, je bil v osemdesetih letih simbolna točka boja za demokracijo. Na fotografiji protest za osvoboditev Janeza Janše iz vojaškega zapora leta 1988.

© Joco Žnidaršič

Pojdimo za hip nekaj desetletij v preteklost, v čas, ko je bil sedanji premier še mlad. Dejstva, da je kritika nevarna, se je zavedala tudi komunistična partija v socialistični Jugoslaviji, torej v državi z nedemokratičnim sistemom. Kazenski zakonik Jugoslavije (in Slovenije) je v svojem 133. členu, ljudsko poimenovanem verbalni delikt, predvideval, da se tisti, ki s pisano besedo, letakom, risbo, govorom ali kako drugače poziva ali ščuva k rušenju oblasti delavskega razreda in delovnih ljudi, ki skratka poziva k odporu proti odločitvi oblasti ali »ki s hudobnim namenom in neresnično prikazuje družbene in politične razmere«, kaznuje z zaporom od enega do desetih let.