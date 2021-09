Sprenevedave obsodbe

Troha in njegovi podporniki so le eksces, pravo sovraštvo do RTV Slovenija, do medijev, novinarjev in novinark v tej državi spodbuja politika

Skupinica proticepilskega gibanja, ki je v petek zvečer zasedla studio, v katerem potekajo Odmevi

Kdor je bil presenečen zaradi vdora Trohovih proticepilcev v studio TV Slovenija, živi v kakšnem drugem svetu. Pa ne zaradi Trohe in njegovih podpornikov, ne zaradi ljudi, ki trdijo, da covid-19 ne obstaja in da smo vsi poskusni zajčki farmacije in tehnoloških velikanov, ki s cepljenjem uvajajo omrežje 5G. Ne, vdor na TV Slovenija je neposredna posledica večletnega in sistematičnega rušenja ugleda osrednje slovenske medijske hiše, ki sta se ga lotila stranka SDS in Janez Janša.