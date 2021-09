Talibi z našimi puškami

Tudi naše kalašnikovke so danes v napačnih rokah

Skupina talibov, slikana na dan, ko je padel Kabul

Na sredini zgornje fotografije, narejene ob padcu Kabula, pozira talib. Oblečen je v svetlo rjava oblačila, v roki pa razkazuje kalašnikovko. Od kod jo je dobil? Zelo verjetno iz Slovenije. Kot nas je opozoril bralec, mož na fotografiji drži v rokah avtomatsko puško, kakršne smo nekoč proizvajali v Jugoslaviji, v Kragujevcu. Jugoslovanske kalašnikovke imajo v primerjavi z drugimi izvedenkami nekaj unikatnih značilnosti. Tam, kjer je talibova leva roka, imajo te puške tri zareze za zračenje, poleg tega imajo merek za streljanje s tromblonskimi minami, ki je na fotografiji preklopljen navzdol.

Povsem mogoče torej je, da ima talib na sliki orožje, ki ga je v preteklosti Slovenija donirala afganistanskim vladnim silam. Kot so pojasnili z ministrstva za obrambo, je od leta 2002 do 2011 afganistanskim varnostnim silam donirala orožje, večinoma kalašnikovke, v vrednosti 7,6 milijona evrov, ki je bilo izločeno iz redne uporabe Slovenske vojske. Leta 2006, ko je Slovenijo prav tako vodil zdajšnji premier Janez Janša, je afganistanski vojski podarila največjo pošiljko, skupaj deset tisoč kalašnikovk in nekaj manj kot dva milijona kosov ustreznega streliva. Naslednje leto pa še 60 minometov z več kot 17 tisoč bombami. Za primerjavo, Hrvaška je leta 2007 afganistanski policiji podarila le 1000 kalašnikovk.

Že kmalu za tem so sicer slovenski in mednarodni preiskovalci opozarjali, da te donacije nikakor niso nadzorovane. Leta 2011 so na obrambnem ministrstvu razpolagali s podatki, da orožje, ki ga Slovenija donira na Bližnji vzhod, pogosto pride v napačne roke. Ena izmed največjih pošiljk orožja – skupaj 6680 avtomatskih pušk, ki so bile poslane v Hindukuš – naj bi se bila tedaj izgubila. Leta 2015 pa so preiskovalci organizacije Conflict Armament Research (CAR) v Libiji našli protitankovsko raketo osa z registracijskimi oznakami, ki bi lahko izvirale iz Slovenije, ravno tako so ugotovili, da je bilo silam skupine Islamska država od leta 2014 do 2016 v Siriji in Iraku zaseženih več raket M79, ki so imele zelo podobne tako imenovane LOT-številke, kot jih je imelo orožje slovenskega izvora – to je bilo orožje, ki ga je Slovenija v preteklih letih donirala ali ki naj bi ga uničila.

Slovenske donacije orožja je leta 2012 ustavil tedanji obrambni minister Roman Jakič. Ko so v Natu Slovenijo pozvali k donaciji orožja Ukrajini, jih je zavrnil, češ da je »v civiliziranem svetu na poti k miru veliko bolje pomagati s humanitarno pomočjo in izobraževanjem kot z orožjem. Tega, kar ubija, pač ne daš v miroljubne namene.« Tako je tedaj Jakič povedal za Večer in se odločil Ukrajini pomagati s pomočjo ranjencem in otrokom. Slovenija zaradi tega leta 2012 že rezerviranega orožja ni poslala v Mali. Kot kažejo evidence ministrstva za obrambo o izvozu in uvozu orožja, je naša država orožje zadnjič donirala leta 2016. V ZDA je poslala osem kosov »gladkocevnega orožja kalibra najmanj 20 mm«.