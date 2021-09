Izdaja zamejstva

Na Blejskem strateškem forumu med govorci tudi Georgia Meloni

Požig Narodnega doma v Trstu velja za prvo veliko znamenje prezira in sovraštva, ki ga je do Slovencev gojil italijanski fašizem, leto kasneje pa je sledil še en naravnost okruten zločin – 19. marca so fašisti iz vlaka, ki je peljal proti Trstu, streljali na otroke med igro. Gre za prve otroške žrtve fašizma v Evropi.

In ravno letos, ob 100. obletnici tega dogodka, se je premier Janez Janša na Twitterju odločil čestitati italijanski skrajno desni stranki Bratje Italije in njeni predsednici Georgii Meloni za nasprotovanje predlogu zakona, ki naj bi zagotavljal enakost spolov v šoli. Gre sicer za stranko, ki enači partizane s fašisti in vneto nasprotuje vrnitvi Narodnega doma Slovencem v Italiji.

Da sta Janša in Melonijeva v dobrih odnosih in imata očitno podoben svetovni nazor, ni skrivnost. Sestankovala sta že v Bruslju v času priprav na predsedovanje Slovenije Svetu EU, tako da ni bilo presenečenje, ko se je prejšnji teden pridružila govorcem na Blejskem strateškem forumu. Voditeljica italijanske skrajno desne stranke Bratje Italije in predsednica Evropskih konservativcev in reformistov, ki se ji po trenutnih anketah v prihodnosti morda obeta celo položaj italijanske premierke, je nastopila na razpravi Prihodnost Evrope – raznolikost in konsenz.

Med razpravo je Evropski uniji očitala, da se želi obnašati kot nekakšna superdržava, vse, ki temu nasprotujejo, pa označi za evroskeptike, kar je »isti mehanizem, kot ga uporabljajo mainstreamovski mediji – če želiš zavarovati meje, si nenadoma rasist, če hočeš braniti tradicionalno družino, si homofob«.

Koncept vladavine prava je označila za pomemben mejnik demokratične ureditve, a nemudoma dodala, da ga Evropska unija pogosto izrablja za napad na svoje politične nasprotnike. Pri tem je kot žrtev posebej omenila Madžarsko.

Bratje Italije sicer ugovarjajo porokam istospolno usmerjenih in ženskim kvotam, poskušajo omejiti pravico do splava in strašijo z islamizacijo krščanske Italije. So nekakšni nasledniki neofašistične stranke Italijansko socialno gibanje, ki so jo po drugi svetovni vojni ustanovili Mussolinijevi privrženci – Melonijeva se je tej stranki pridružila še, ko je bila najstnica, kasneje pa v njeni preimenovani različici, Nacionalnem zavezništvu, prvič prestopila prag italijanskega parlamenta. Nacionalno zavezništvo se je leta 2009 združilo s stranko Silvia Berlusconija Naprej Italija in postalo Ljudstvo svobode. Takrat je Melonijeva zasedla položaj ministrice za mladino. Nato je leta 2012 soustanovila stranko Bratje Italije in se na njen vrh zavihtela dve leti kasneje. V spomin na svoje korenine ima stranka še danes v znaku simbol ognja, ki je nekoč krasil znak Italijanskega socialnega gibanja.

Današnje razmere v Italiji so precedenčne, saj največjo podporo v državi uživata kar dve skrajno desni stranki – Liga Mattea Salvinija in Bratje Italije Georgie Meloni –, poleg tega je Melonijeva ta mesec prvič prehitela Salvinija po priljubljenosti in bi, če bi bile volitve danes, lahko celo postala italijanska premierka.

Kaj bi se potem zgodilo z vračanjem Narodnega doma v Trstu slovenski manjšini, verjetno ni vprašanje.