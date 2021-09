Evropski poslanci prihajajo v Slovenijo

Misija preverjanja stopnje vladavine prava, zaslišan (tokrat v živo) bo tudi premier Janša

Janez Janša je vseskozi pod drobnogledom Evropske unije (EU)

© Borut Krajnc

Se še spomnite (tragi)komedije z zaslišanjem Janeza Janše na odboru državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve evropskega parlamenta prek video povezave, na kateri je slovenski premier najprej vrtel propagandni video, potem pa vstal in zapustil dogodek? No, zdaj evropski poslanci, točneje 14-članska delegacija omenjenega odbora, prihaja v Slovenijo. Med 13. in 15. oktobrom se bodo v Sloveniji na temo vladavine prava in svobode medijev sestali z več kot tridesetimi najvišjimi političnimi in drugimi funkcionarji in predstavniki civilne družbe. Zaslišan, tokrat v živo, bo tudi Janez Janša.

Namen obiska je seveda preverjanje stopnje vladavine prava na licu mesta. Predvsem gre za preverjanje neimenovanja evropskih delegiranih tožilcev ter medijske vojne na čelu z nefinanciranjem STA in prevzemom RTV Slovenija. Bodo pa se evropski poslanci med drugim pogovorili s predsednikom ustavnega sodišča Rajkom Knezom, predsednikom računskega sodišča Tomažem Veselom, informacijsko pooblaščenko Mojco Prelesnik, varuhom človekovih pravic Petrom Svetino, vrhovno državno tožilko Mirjam Kline, …

Od predstavnikov vlade naj bi bili poleg Janeza Janše na pogovor vabljeni še pravosodni minister Marjan Dikaučič, njegova predhodnica Lilijana Kozlovič, minister za kulturo Vasko Simoniti in predsednik državnega sveta Alojz Kovšca.

Podobni obiski evropskih delegacij v državah članicah med drugim vključujejo preverjanje stanja vladavine prava na Madžarskem in obtožb o korupciji na strani češkega premiera Andreja Babiša in so predpogoj za pripravo morebitne posebne resolucije o Sloveniji, o kateri bi potem na plenarni seji glasoval evropski parlament in bi se bolj jasno videlo kolikšno podporo matične Evropske ljudske stranke še uživa SDS.