»Ker smo jim hoteli vsiliti demokracijo, smo dobili nekaj še hujšega od Vietnama«

IZJAVA DNEVA

"To je bila še ena tistih situacij, ko so Američani, še posebej predsednik George W. Bush, preprosto vse narobe razumeli. Vse. Ni dojel, zakaj je bil napaden New York, ni dojel, zakaj je bil napaden Pentagon … Za Busha in vse tiste imbecile na desni je bilo celotno bistvo napada, da so "tisti" ljudje sovražili našo svobodo. In nikdar ni razumel, da to ni tisto, za kar je šlo."

"Njegova zabloda je bila, da je imel 11. 9. kar koli opraviti z ljudmi, ki so nam zavidali našo svobodo, namesto, da bi dojel, da imajo preprosto drug idejo svobode. Za povprečnega muslimana, ne glede na to, ali gre za radikalnega ali ne, je svoboda to, da se držijo svojih verskih prepričanj – kar bi lahko veljalo tudi za kristjane. Tako da misliti, da je imel 11. 9. kar koli opraviti s tem, da bi oni sovražili našo svobodo, je bilo popolnoma trapasto. Kot je bilo trapasto tudi, da smo napad izvedli pod pretvezo nekakšnega osvobajanja Afganistancev. Bistvo ni bilo svoboda, ampak pravica. In to je nekaj, kar bi islamski svet dejansko bolj razumel. Ker razumejo pravico na enak način kot mi. In če bi kot namen našega napada na Afganistan navedli pravico, ne pa osvobajanja ljudstva, mislim, da bi bili deležni precej več razumevanja in simpatij, mi pa bi razumeli, da je vse, kar potrebujemo, da gremo tja, uničimo Al Kaido, odstranimo talibane, nato pa ven. A ker smo hoteli svobodo, ker smo jim hoteli vsiliti demokracijo, zahodni tip demokracije, smo na dolgi rok dobili nekaj še hujšega od Vietnama."

(Joseph Mussomeli, nekdanji ameriški veleposlanik v Sloveniji med letoma 2010 in 2015 o tem, ali je bil napad ZDA na Afganistan oktobra 2001 ena največjih ameriških polomij po Vietnamu; v intervjuju na MMC RTV SLO)