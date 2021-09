»Smešno je gledati možate desničarje, ki se bolj kot vsega bojijo občutljivih mladih«

IZJAVA DNEVA

"Pred 15 leti je bil vrhunec liberalizma zahteva poroke za istospolne pare, vrhunec konservatizma pa ideja, da bi še malo znižali delavske plače in pravice. Danes najnaprednejše ideje liberalizma zahtevajo trajnostno ekonomijo, delegitimacijo kopičenja bogastva in lokalno akcijo za odpravo globalnih neenakosti. Konservativci v pomanjkanju politično-ekonomske vizije odgovarjajo s sovraštvom do 'ideologije LGBT' ter se bojijo kulture brisanja in tujcev, ki si pot v boljše življenje utirajo skozi Slovenijo. Njihov fokus je, ironično, zdrsnil s starih komunistov na mlade socialiste in njihovo senzibiliteto, ki je materializmu in povzpetništvu tranzicijskih generacij seveda tuja. Smešno je gledati možate in robate desničarje, ki zagovarjajo oboroževanje in vojsko, kako se bolj kot vsega bojijo nežnih in občutljivih mladih, ki zagovarjajo skrb za drugega in solidarnost."

(Mojca Pišek, novinarka, literarna kritičarka in esejistka v kolumni o tem, da ko se tradicionalizem krepi, se po drugi strani kot odziv že krepi nova moderna misel; via Delo)