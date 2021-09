»Značilnost dolgega covida je cikličnost«

IZJAVA DNEVA

"Trenutno živim radikalno drugače življenje, zaprta sem v svoje stanovanje, dvakrat sem cepljena, imam 132-krat več protiteles, kot je minimum, počutim sem kot teflonska. V tej izkušnji, ko sem se dvakrat okužila, kljub temu, da sem res skrbela za vse, je pustila močno psihološko sled na meni. Fizično ne morem biti aktivna, zdaj se jih tudi malo bojim. Pred pandemijo bi se dobila nekje zunaj in se pogovarjala, zdaj pa niti ne pomislim, da bi vas povabila v dom. Značilnost dolgega covida je cikličnost. En dan si lahko super, naslednji dan pa te položi in ne moreš v službo. Kako to razložiti delodajalcu? To pomeni reorganizacijo delovnega okolja. To me razburja. Ne v Veliki Britaniji, ne v Sloveniji se v tem ne pogovarjamo."

(Sociologinja Jana Javornik o dolgem covidu, krovnem izrazu za multiple simptome, ki se v telesu pojavljajo po prebolelem covidu; v intervjuju na MMC RTV SLO)