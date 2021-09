»Gospe Kustec ne bo nihče pogrešal«

IZJAVA DNEVA

"Dejstvo je, da je gospa Kustec na to funkcijo prišla popolnoma nepripravljena, ne da bi kaj vedela o šolstvu, vrtcih, visokem šolstvu. Ker niti kompetenten minister ne obvlada celotnega področja, mora nastaviti kompetentne državne sekretarje in direktorje direktoratov. Tudi tu je Kustečevi spodletelo. Predstavnika za tisk in dva izjemno kompetentna strokovnjaka – državnega sekretarja za znanost in visoko šolstvo ter direktorico direktorata za visoko šolstvo – je odslovila kar po elektronski pošti, kar kaže najmanj na njeno nesposobnost za osebno komunikacijo. Od osamosvojitve dalje nismo imeli najbolj kompetentnih ministrov in ministric za šolstvo. Izjema je Slavko Gaber, ki je bil strokovnjak, poznal je področje in se obdal z ekipo sposobnih ljudi. Potem je šlo samo navzdol. Gospe Kustec, o tem sem prepričan, na mestu, ki ga zaseda, ne bo nihče pogrešal."

(Igor Ž. Žagar, v. d. direktorja Pedagoškega inštituta, o tem, da je Simona Kustec na fukcijo ministrice za šolstvo prišla povsem nepripravljena; v intervjuju za Dnevnikov Objektiv)