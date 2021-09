»Ženska v javnem prostoru nikakor ne sme biti jezna«

IZJAVA DNEVA

"Od ženske v javnem prostoru se zahteva, da ni pretirano čustvena, histerična. Nikakor ne sme biti jezna. Ne sme jeziti moških in ne sme jim 'predstavljati' ovire na njihovi poti, ker lahko v njih vzbudi potlačeno, nezavedno jezo na mater, ki jo odlično prenesejo in (končno) odreagirajo na vseh novih ženskah, ki jim pridejo na pot. Še posebej pa ne sme moškega prehiteti, premagati, konfrontirati, od njega kaj zahtevati, kajti s tem ga osramoti. Če česa ne prenesejo mamini sinki, pa ne prenesejo občutka osramočenosti. To ni tisti zdrav občutek sramu, ki ga čutimo, ko smo nekaj zares narobe naredili, spregledali, nekoga oškodovali. Ne, to je občutek, da so premagani, da niso na vrhu, niso najmočnejši. To je narcisistična osramočenost, ki sproži naval besa. Ta bes se je po Kredarici zlival desno in levo, to nas lahko precej skrbi."

(Breda Jelen Sobočan, dr. med., specialistka psihiatrije, sistemska družinska psihoterapevtka, o srečanju vrha vlade in protestnikov na Kredarici; v Sobotni prilogi Dela)