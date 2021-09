»Slovenija je postala outsider tudi za svoje višegrajske zaveznice«

IZJAVA DNEVA

"Kakorkoli že, popoln razpad vsakršne komunikacije med oblastjo in državljani je potrjen. Vse, kar ta oblast počne, je nadaljnje sramotenje, prava diktatorska provincializacija in popolna izguba vsakega državniškega vedenja. Mehurček žajfnice o predsedovanju EU je počil po samo dveh mesecih, Slovenija je postala outsider tudi za svoje višegrajske zaveznice. Vprašanje odstranitve te vlade ni več le vprašanje politike, ampak reševanja golih življenj med novim valom epidemije. Vem, da se ponavljam, toda druge možnosti ni več - čaka nas samo še veliko čiščenje, s tem, da metle morajo priti v prave roke. Vlada je dosegla stopnjo odpora, pri kateri je mogoče razmišljati samo o tehničnih rešitvah in vse, kar državljani potrebujejo, je tehnična opozicija, ki bi lahko morda pripeljala do uspešne tehnične vlade. Ne bom se spuščala v to, kaj natančno bi to lahko bilo, veliko bolj pomembna je dokazana operativnost in po možnosti zmanjšana deklarativnost."

(Antropologinja Svetlana Slapšak v kolumni o popolnem razpadu vsakršne komunikacije med oblastjo in državljani; v prilogi časnika Večer V soboto)