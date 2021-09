Vlada vnovič skrajšala pogoj prebolelosti

"S to spremembo pogoj izenačujemo z večino držav EU," je dejal državni sekretar na ministrstvu za zdravje Franc Vindišar

"Pogoj PCT se izpolnjuje tako, kot do zdaj," je na današnji vladni tiskovni konferenci zagotovil državni sekretar na ministrstvu za zdravje Franc Vindišar. Sprememba je edino pri prebolevnikih, ki pogoj izpolnjujejo z dokazilom o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od 10 dni, razen če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od 180 dni. Vlada je torej pogoj prebolelosti vnovič skrajšala z 8 na 6 mesecev. "S to spremembo pogoj izenačujemo z večino držav EU," je dodal Vindišar.

Za opravljanje dela lahko zaposleni izvedejo presejalno testiranje s testom HAG za samotestiranje, ki se izvaja enkrat tedensko. "Ponovno poudarjam, da s testom HAG za samotestiranje pridobimo možnost opravljanja dela, ni pa to podlaga za pridobitev QR-kode in ne omogoča dostopa do drugih storitev. V tem primeru sredstva za testiranje zagotavlja delodajalec oziroma oseba, ki samostojno opravlja dejavnost," pojasnjuje Vidnišar.

Pogoja PCT ni treba izpolnjevati:

osebam, mlajšim od 12 let;

osebam, ki pripeljejo ali odpeljejo otroka v vrtec, 1., 2. ali 3. razred OŠ, glasbeno šolo do vključno 2. razreda, v OŠ s prilagojenim programom ali zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami;

osebam, ki k izvajalcu zdravstvene dejavnosti spremljajo otroka do dopolnjenega 15. leta oz. odraslo osebo, ki ni sposobna skrbeti zase;

učencem in dijakom pri prevozu z javnim potniškim prometom.

Pogoj PCT morajo izpolnjevati tudi uporabniki v zavodu za prestajanje kazni zapora, prevzgojnih domov, centrov za tujce, azilnih domov in integracijskih hiš ob sprejemu v nastanitev ali ob ponovni vrnitvi v nastanitev, če je odsotnost trajala več kot 48 ur. V tem primeru je po Vindišarjevih besedah plačnik država.

"Le dosledno spoštovanje PCT-pogoja nam bo v tem trenutku omogočilo delovanje družbe in zdravstvenega sistema. Smo v ključnem trenutku, ko lahko vsi skupaj vplivamo na to, kakšna bo jesen pred nami. Stopimo skupaj, bodimo enotni, bodimo razumni in se skupaj precepimo za zdravo prihodnost naše družbe."



Franc Vindišar,

ministrstvo za zdravje RS

Zaščitne maske bodo v notranjih prostorih še naprej obvezne, zunaj pa le, če ni mogoče zagotoviti zadostne razdalje.

hm9XqTiXOw0