»Nenehno sejanje sovraštva v imenu ljubezni do domovine«

IZJAVA DNEVA

"Trumpov desni ekstremizem v ZDA je bržkone dober dokaz za uvoz politično predelanega in socialno ponotranjenega terorizma. Kar je kot predsednik počel, je bilo nenehno sejanje sovraštva in rušenja mostov v imenu ljubezni do domovine, v imenu patriotizma. Natanko takšna je tudi podoba Janševe politike v Sloveniji. Trumpov patriotizem je, podobno kot poprejšnje bodisi republikanske bodisi demokratske politike, pristal v naročju interesov njegove verzije kapitala, še bolj pa v interesu megalomanskega lastnega nastavljanja pogojev za novo moč, oblast in privatizacijo odrskega prizorišča, za katerega se čuti rojenega."

(Kolumnist Janez Markeš o tem, da se vojna proti terorizmu pogosto kaže kot maska za drugačne družbene procese; via Sobotna priloga Dela)