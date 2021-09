Barbie v podporo ženskam v glasbeni industriji

Punčko so pri Mattelu izdelali v sklopu Projekta Barbie Dream Gap, s katerim želijo deklicam predstaviti vzornice, ki delujejo v poklicih, v katerih so ženske še vedno v manjšini

Pri podjetju Mattel so predstavili novo različico punčke Barbie iz serije, s katero skušajo deklicam predstaviti manj znane poklice, ki jih opravljajo tudi ženske, ter jih s tem spodbuditi k izbiri svoje sanjske službe. Tokrat so oblikovali glasbeno producentko Barbie, s katero opozarjajo, da se manj kot tri odstotke žensk odloča za ta poklic.

Punčko so pri Mattelu izdelali v sklopu Projekta Barbie Dream Gap, s katerim želijo deklicam predstaviti vzornice, ki delujejo v poklicih, v katerih so ženske še vedno v manjšini, pa tudi poklice, ki jih morebiti ne poznajo, je pisala nemška tiskovna agencija dpa.

Glasbeno producentko Barbie so oblekli v stilsko majico s kratkimi rokavi, kavbojke in bleščečo jakno. Obute ima čevlje z masivno peto, na voljo pa je s štirimi različnimi pričeskami v igrivih barvah. Dodali so ji napravo za mešanje zvoka, računalnik in slušalke.

Projektu so se pridružili tudi za grammyja nominirana glasbena producentka, tekstopiska, pevka in igralka Ester Dean ter organizacija, ki se bori za večjo predstavnost žensk v glasbeni industriji Girls Make Beats. Organizacija bo kmalu ponujala tudi štipendije za izobraževanje, v navezavi s projektom Mattela pa bodo z Ester Dean izpeljali spletni seminar o ženskah v glasbeni produkciji.

Hkrati se pri Mattelu povezujejo z glasbeno televizijo MTV, da bi osvetlili dosežke producentk. Tako bo 18. septembra na sporedu MTV enourna različica video bloka Saturday Music, v katerem bodo predstavljene zgolj uspešnice, ki jih podpisujejo producentke, še piše dpa.

Doslej je punčka Barbie po navedbah nemške tiskovne agencije prevzela že več kot 200 poklicev. Junija pa so pri Mattelu izdelali Barbie, ki ljubi ocean, prvo, ustvarjeno iz odpadne plastike, ki so jo tudi dejansko našli v oceanih. Tudi sicer pri podjetju težijo k temu, da bi do leta 2030 njihovi izdelki ter embalaža zanje postali 100-odstotno bio-osnovani in primerni za reciklažo.

