Namestnik poljskega premierja Jaroslaw Kaczynski je zatrdil, da Poljska ne bo zapustila Evropske unije

Namestnik poljskega premierja in vodja poljske vladajoče konservativne stranke Zakon in pravičnost (PiS) Jaroslaw Kaczynski je danes zatrdil, da Poljska ne bo zapustila Evropske unije. Je pa v luči sporov z Brusljem poudaril, da želi Poljska ostati suverena država.

Kaczynski je za poljsko tiskovno agencijo PAP povedal, da njegova država ne bo sledila Združenemu kraljestvu, ki je zapustilo EU. "Ne bo polexita. Gre za propagandno izmišljotino, ki so jo večkrat uporabili proti nam," je dejal. "Nedvomno vidimo prihodnost Poljske v Evropski uniji," je še izpostavil.

"Želimo biti v EU, vendar želimo obenem ostati suverena država," je še poudaril. "Želimo, da se tisto, kar je bilo dogovorjeno, strogo spoštuje," je dodal namestnik poljskega premierja Mateusza Morawieckega.

Dejal je sicer, da si njegova stranka želi konec krize v EU, v kateri so kršene pogodbe, države pa obravnavane različno.

"Načelo enakopravnosti držav je drastično kršeno," je povedal. "Poleg tega je vidna težnja večjih držav po instrumentalizaciji EU, predvsem ene - Nemčije. Temu se moramo upreti. Smo za to, da se razjasnijo pogodbe EU, tako da bodo različne zlorabe precej težje," je poudaril Kaczynski po poročanju PAP.

Evropska komisija je minuli teden pozvala Sodišče EU k denarni kazni za Poljsko zaradi spodkopavanja pravosodnega sistema, konkretno v povezavi z delovanjem disciplinske zbornice vrhovnega sodišča.

Po navedbah francoske tiskovne agencije AFP je pretekli teden podpredsednik poljskega parlamenta Ryszard Terlecki, ki prihaja iz vrst PiS, pozval k "drastičnim rešitvam" v sporu z EU." "Britanci so pokazali, da jim diktatura bruseljske birokracije ne ustreza. Obrnili so se in odšli," je dejal.

Bruselj in Varšava sta si že dlje časa navzkriž glede reform poljskega pravosodnega sistema. Kritiki konservativni vladi pod vodstvom stranke PiS očitajo, da spodkopava neodvisnost sodišč. Evropska komisija je minuli teden celo pozvala Sodišče EU k denarni kazni za Poljsko zaradi spodkopavanja pravosodnega sistema, konkretno v povezavi z delovanjem disciplinske zbornice vrhovnega sodišča.

Velika večina Poljakov sicer podpira članstvo v EU, po nekaterih javnomnenjskih anketah več kot 80 odstotkov oziroma celo okoli 90.

