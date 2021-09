Naslovnica jutrišnje Mladine: DOPUST Z LOBISTI

Ob znanem času in na znanem kraju se je Janez Janša sestajal z dobavitelji zdravstvene opreme

Jutri izide nova Mladina! Tokratno naslovnico je oblikoval Damjan Ilić, fotografije, na katerih je Janez Janša na jahti Brioni 44, pa so iz arhiva Pop TV. Ob znanem času in na znanem kraju se je Janez Janša sestajal z dobavitelji zdravstvene opreme.

