Komisija za nadzor javnih financ zaradi neudeležbe Janše ponovno prekinila sejo

"Danes bi bila prisotnost še bolj primerna zaradi novih dejstev," je povedal Pavšič in predlagal, da člani komisije sejo ponovno prekinejo in jo nadaljujejo, ko bo Janša lahko zagotovil svojo prisotnost

Janez Janša, predsednik vlade RS

© Borut Krajnc

Parlamentarna komisija za nadzor javnih financ je današnjo sejo zaradi neudeležbe predsednika vlade Janeza Janše ponovno prekinila. Predsednik komisije Igor Peček (LMŠ) je pojasnil, da so Janši poslali vabilo na sejo s tremi predlaganimi termini in možnostjo, da termin predlaga sam.

Po besedah Pečka se je Janša opravičil zaradi "obveznosti v okviru opravljanja funkcij predsedovanja Slovenije svetu Evropske unije in dogovorjenih obveznosti".

Eden izmed predlagateljev Robert Pavšič (LMŠ) je zato ugotavljal, da pogoj prejšnje seje ni izpolnjen, saj se seje ni udeležil ne Janša ne drug predstavnik vlade. "Danes bi bila prisotnost še bolj primerna zaradi novih dejstev," je povedal Pavšič in predlagal, da člani komisije sejo ponovno prekinejo in jo nadaljujejo, ko bo Janša lahko zagotovil svojo prisotnost.

Predlog je bil s sedmimi glasovi za in štirimi proti sprejet. Peček je sejo zato prekinil in napovedal, da bodo termin nadaljevanja ponovno skušali uskladiti z Janšo.

Komisija je na današnjem nadaljevanju nujne seje na zahtevo poslanskih skupin LMŠ, SD, Levica, SAB in nepovezanih poslancev (NeP) obravnavala sum na netransparentne in potencialno koruptivne lobistične stike Janše z dobavitelji opreme in drugih pripomočkov javnim zdravstvenim zavodom ter drugim proračunskim porabnikom.

Spletni portal Necenzurirano je namreč julija poročal, da premier na otoku Mauritius že več let dopustuje in igra golf skupaj z največjimi dobavitelji v zdravstvu, med drugim tudi z znanim lobistom Božom Dimnikom ter poslovnežem Andrejem Marčičem.

