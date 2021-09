Solzivec v obraz fotoreporterja: »Še nikoli nisem doživel česa podobnega«

IZJAVA DNEVA

"Na sinočnjih demonstracijah proti pogojem PCT sem fotografiral dogajanje tako na Trgu republike kot pred parlamentom, kjer je prišlo pozno zvečer do konflikta med demonstranti in policijo. Ob prvih ukrepih policije je policist z očali in veliko posodo s solzilnim plinom spustil velik curek vame in to direktno v obraz. Uspel sem posneti dva posnetka. Na drugem se vidi tudi policist. Tega obtožujem namernega poškodovanja novinarja-fotoreporterja."

"Ne vem, ali se policisti učijo, da morajo usmeriti curek iz velikih posod v obraz ali kako drugače in kakšni razlogi morajo biti podani za to. Morda samo ukaz nadrejenega ali koga v helikopterju, ki je krožil nad prizoriščem."

"Demonstracije fotografiram že 52 let in še nikoli nisem doživel česa podobnega."

"Obvestilo izbranemu zdravniku iz splošne nujne medicinske pomoči si bom pa uokviril kot dokument nekega sedanjega časa."

(Fotoreporter Tone Stojko je v zapisu na Facebooku razkril neprijetno izkušnjo s solzivcem oziroma policijo na včerajšnjih protivladnih protestih)