Župani bodo odstavljali ravnatelje?

Koalicija želi lokalni (in državni) politiki omogočiti, da bi v svete osnovnih in srednjih šol ter vrtcev imenovala relativno večino članov in s tem v njih dobila absolutno večino

Koalicija se bo verjetno izgovarjala, da v sedanjem sistemu ne more zamenjati ravnatelja, ki ni želel upoštevati ukrepov proti epidemiji. Na fotografiji shod v podporo ravnatelju v Preboldu. Glasovanje na svetu šole je bilo 9 : 2 v korist ravnatelja

© Bobo

»Naj ne bo dvoma, gre za največjo spremembo v organizaciji šol v zadnjih dvajsetih letih,« pravi Branimir Štrukelj, glavni tajnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije in predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja. In kakšne so reformne novosti, ki so jih spisali na ministrstvu za izobraževanje? Z vidika ministrstva nikakršne, saj gre za poslanski zakon, ki so ga v zakonodajni postopek vložili koalicijski poslanci. In predlog zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) predvideva spremembo sestave svetov osnovnih in srednjih šol ter vrtcev, ki bi (lokalni) politiki omogočila politični vpliv na šole prek imenovanja ravnateljev.