Dežela s pomanjkanjem sočutja

Danski je uspelo. Kaj je storila drugače kot Slovenija in zakaj je podivjani kapitalizem eden glavnih razlogov, da toliko prebivalcev Slovenije zavrača cepljenje?

Sobotni koncert danske skupine The Minds Of 99 je obiskalo 50.000 ljudi, koncert je potekal brez mask in večjih omejitev. Danska je po številu cepljenih ena izmed najbolj uspešnih držav v Evropski uniji. /

Danska je 10. septembra odpravila vse ukrepe, omejitve javnega življenja, povezane z epidemijo. Covid-19 na Danskem ne predstavlja več pravega tveganja za javno zdravje, ukrepi veljajo samo za tiste, ki pridejo na Dansko. V državo se je vrnilo življenje, zmago nad epidemijo je praznovalo več kot 50.000 ljudi na koncertu danskega postpunk banda The Minds Of 99. Koncert bi moral biti že lani, a ga, logično, ni bilo. »Zdaj smo tukaj leto dni pozneje,« je navdušeno množico med koncertom nagovoril frontman skupine Niels Brandt, »to je jebeno ponovno odprtje Danske … najlepša hvala, ker ste tukaj. To nam pomeni vse in prekleto smo vas pogrešali!« Koncert v Kopenhagnu je potekal brez omejitev, na način, kot so takšni koncerti potekali nekoč, brez mask, brez testov.