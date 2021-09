Borut Mekina | foto: POP TV

Dopust z lobisti

Ob znanem času in na znanem kraju se je Janez Janša sestajal z dobavitelji zdravstvene opreme

21. avgust 2016 ob 17.18: Janez Janša se zamišljeno prepušča pišu vetra med glisiranjem. Na dopust je seveda vzel tudi svojo knjigo (levo spodaj na sliki), Noriško kraljestvo. Nekaj minut kasneje se odpravi v kabino.

Slika se počasi sestavlja. V SDS so bili v zadnjih letih na videz srditi borci proti korupciji v zdravstvu. Opozarjali so predvsem na preplačila pri nakupih zdravil in medicinskih pripomočkov. Predsednik SDS Janez Janša je hotel na vsak način v to zgodbo vključiti tudi Mladino. Akcijo je kot vodja preiskovalne parlamentarne skupine o nakupu in prodaji žilnih opornic kasneje sicer vodila poslanka SDS Jelka Godec, a ofenzivo je začel Janez Janša, februarja leta 2016 na odboru za finance.