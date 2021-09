Vrhovni sodniki so sklenili, da je Janez Janša žalil novinarko

»Sramotitev in očrnitev«

Novinarka Evgenija Carl, po odločitvi sodišča je zapisala: »15. september je dan za zmage. Ne samo Primorska, razlog za praznovanje ima tudi kultura komuniciranja.«

© Uroš Abram

Novinarka TV Slovenija Evgenija Carl že nekaj let po sodiščih išče pravico zaradi razžalitve na Twitterju. Janez Janša je marca 2016 tvitnil, da »na neki FB strani javne hiše ponujajo poceni usluge odsluženih prostitutk Evgenije C. in Mojce PŠ. Eno za 30 €, drugo za 35 €. #ZvodnikMilan.« Druga razžaljena novinarka je Mojca Šetinc Pašek. Gre za seksistično izjavo, za katero se Janša novinarkama ni opravičil. Na sodišču se je v različnih postopkih skliceval na svobodo govora, trdil je tudi, da naj bi razžaljeni novinarki »izrekli kopico laži«. Žrtev pogroma naj bi bil Janša, ne pa novinarki.

Vrhovno sodišče v Ljubljani je v sredo, 15. septembra, objavilo sporočilo za javnost. Sodni senat vrhovnih sodnikov je z večino glasov odločil, da svoboda izražanja ni absolutna in ne vključuje vrednostnih sodb brez zadostne dejanske podlage. Če te podlage ni, »so lahko zapisi na tviterju izrečeni izključno z namenom sramotitve in očrnitve posameznika«. Odločitev ne posega v jedro toženčeve (Janševe) svobode izražanja ali v intimni občutek tretjih oseb glede njihovega svobodnega (političnega) izražanja prek spleta. Hkrati sodba Janši ne odvzema pravice do kritiziranja nacionalnega medija. A Janševa kritika je prekomerna, tako vulgarna, da je njen osnovni namen drugačen. »S tem, ko ji z uporabo grobih besednih figur odreka odlike, ki so bit novinarskega dela, toženec tožnico razvrednoti kot novinarko in ji jemlje veljavo v očeh drugih, spričo uporabljenega seksističnega podtona pa tudi kot žensko, s čimer je bil porušen njen notranji mir,« so zapisali sodniki.

Odločitev senata vrhovnih sodnikov je diametralno nasprotna tisti, ki jo je sodni senat v drugačni sestavi lani sprejel v sorodnem primeru novinarke Mojce Šetinc Pašek. Tisti senat je Janši prikimal. Preglasovana vrhovna sodnica Mateja Končina Peternel je v ločenem mnenju zapisala, da so »lahko osebni, žaljivi napadi, ki so usmerjeni v osebo novinarja, sredstvo ustrahovanja, ki javno razpravo nedopustno hromi«. Mojca Šetinc Pašek je zaradi te odločitve vložila pritožbo na ustavno sodišče.

»Pozdravljam odločitev in predvsem argumentacijo Vrhovnega sodišča, da so tudi na tviterju meje javnega izražanja. In da niti najvišji predstavniki oblasti ne morejo tako grobo posegati v čast in delo novinarjev, zlasti žensk, in jih skušajo na tak način razvrednotiti,« je sodbo komentirala novinarka Evgenija Carl. »Nikoli nisem nikomur oporekala kritike mojega dela, če je le mogoče, naj bo seveda ta konstruktivna in argumentirana, a takšni žaljivi zapisi presegajo vse meje temeljnega spoštovanja v družbi in so nedopustni – od kogarkoli do kogarkoli. Upam, da je ta sodba precedens v smeri izboljšanja kulture komuniciranja v družbi, posebej pa na družbenih omrežjih.«

V sredo je predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen v Strasbourgu govorila o stanju v EU. Dotaknila se je tudi pomena svobode medijev. »Novinarke in novinarji so tarča napadov le zato, ker opravljajo svoje delo. Nekaterim grozijo in jih pretepajo, drugi so bili tragično umorjeni,« je dejala in pristavila, da je nujno ustaviti tiste, ki ogrožajo svobodo medijev. »Kajti če branimo svobodo naših medijev, branimo tudi našo demokracijo.«