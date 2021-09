Opravičilo in »dvojni vatli«

Jože Možina se ne da

»Vsem, ki jih je oddaja prizadela, se opravičujem,« je zapisala odgovorna urednica informativnega programa na TV Slovenija Manica J. Ambrožič. To se ne zgodi velikokrat – pravzaprav bi se težko spomnili, kdaj so stvari pripeljale tako daleč, da se je urednica informativnega programa na nacionalki opravičila. Tokrat sta ji zagodla voditelj oddaje Intervju Jože Možina, ki svojega simpatizerstva do oblasti ne skriva, in gost, ki ga je povabil v studio, Igor Vovk, direktor zavoda Iskreni.

Varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev RTV Slovenija Ilinka Todorovski je avgusta prejela tri odzive gledalcev v zvezi z omenjeno oddajo oziroma napovednikom oddaje Intervju, predvajane 8. avgusta na 1. programu javne televizije. V mesečnem poročilu je varuhinja zapisala, da je bil skupni imenovalec teh odzivov vprašanje, ali je bil TV-pogovor v delu, ki se nanaša na položaj, delovanje in pravice skupnosti LGBTQ+ ter ustavno pravico do svobodnega odločanja o rojstvu otrok, skladen s standardi javnega medija. Varuhinja je ocenila, da so glede konkretne vsebine opozorila občinstva upravičena in da programska vsebina ni dosegala standardov.

Urednica Manica J. Ambrožič pa je zapisala, da so pri izbiri sogovornikov za oddajo Intervju vsi trije voditelji oddaje avtonomni. »Spodbujanje diskriminacije in posmehovanje ni, ni bilo in ne more biti uredniško načelo. Pri izbiri sogovornikov sledimo pluralnosti in vedno pričakujemo, da bo izražanje mnenj spoštljivo, brez spodbujanja nestrpnosti in s tenkočutnim razumevanjem različnosti in enakopravnosti. Žal ni vedno tako; uredniško delo pa je v teh časih, kjer se prepadi v družbi krepijo, vedno bolj razpeto med interesom po zagotavljanju pluralnosti različnih mnenj in skrbjo, da ob tem ni pohojeno dostojanstvo kogarkoli; posameznika ali skupine,« je dodala.

V svojem značilno ciničnem slogu pa se je oglasil Možina. Po vzoru predsednika vlade je zadevo pokomentiral kar na Twitterju in za nameček na varuhinjo in na svojo nadrejeno polil še malo gnojnice. »Saj je že smešno – Todorovska, v evidenci Udbe vpisana kot vir SDV, v nebo vpijoče pristranska, tokrat manipulira izjavo Igorja Vovka, da so proti LGBT ideologiji. In urednica Manica se hiti uslužno opravičevati. Dvojni vatli,« je tvitnil.