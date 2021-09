»Popolnoma nesprejemljivo, da fotoreporterje še dodatno ogrožajo policisti«

Iz Aktiva fotoreporterjev in fotografov Društva novinarjev Slovenije so sporočili, da je med sredinimi protesti proti pogojem PCT policist poškodoval fotoreporterja Toneta Stojka

Curek solzivca, ki ga je v fotografski objektiv ujel fotoreporter Tone Stojko

© Tone Stojko

Iz Aktiva fotoreporterjev in fotografov Društva novinarjev Slovenije so sporočili, da je med sredinimi protesti proti pogojem PCT policist poškodoval fotoreporterja Toneta Stojka. V aktivu odločno obsojajo nesprejemljivo ravnanje policista, od policije pa pričakujejo, da fotoreporterje pri opravljanju njihovega dela varuje in zaščiti.

Stojko, ki demonstracije sistematično pokriva oz. dokumentira že več kot pol stoletja, je prepričan, da je šlo za nameren in premišljen ukrep policista, ki mu je usmeril curek solzivca naravnost v obraz, so v aktivu zapisali v sporočilu za javnost. V aktivu ravnanje policista in policije odločno obsojajo, saj je to več kot očitno odraz stanja, ko so fotoreporterji in fotografi, ki dokumentirajo javne dogodke v širšem interesu javnosti, tarča napadov represivnih organov na eni in demonstrantov na drugi strani.

Od policije, v kateri so zaposleni usposobljeni profesionalci, pričakujejo, ne le da ne poškoduje fotoreporterja pri opravljanju njegovega dela, ampak, da ga varuje in mu nudi zaščito. "Fotoreporterji smo zaradi narave našega dela že tako ali tako izpostavljeni varnostnim tveganjem, zato je popolnoma nesprejemljivo, da nas dodatno ogrožajo policisti," so zapisali.

Na sredinih protestih v središču Ljubljane, na katerih so zbrani izražali nasprotovanje širjenju pogojev preboleli, cepljeni, testirani (PCT) je bilo sicer prisotnih več novinarskih ekip, ki so novinarsko pokrivale dogodek, obenem pa se umikale predmetom in granitnim kockam, ki so jih metali izgredniki na eni ter solzivcu in curkom vodnega topa, s katerima je proti izgrednikom ukrepala policija na drugi strani.

V aktivu so opozorili tudi na nedopustno ravnanje posameznice, ki je v začetku septembra s škarjami poškodovala razstavljena dela fotoreporterja Luke Dakskoblerja z naslovom Bolezen časa na Kranj Foto Festu. V tem primeru gre za načrt(ova)no dejanje in namerno uničenje novinarskega oziroma fotoreporterskega dela, kar prav tako odločno obsojajo. Takšna dejanja ogrožajo svobodo izražanja, so še navedli v aktivu.

