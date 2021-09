»Nasilje je bilo sprovocirano«

IZJAVA DNEVA

"Seveda je nasilje nevzdržno, vendar pa izbruh ni bil tudi nepričakovan. Ne zgolj zaradi tega, ker je bilo nasilje sprovocirano (če ni bilo celo motivirano) z dogajanjem v zadnjih dneh, ampak zato, ker smo nevarnost eskalacije skrajno zaostrenih družbenih odnosov tudi napovedovali. Incident se je res zgodil, bati se je, da ne bo ostal osamljen. Vlada z večjimi intelektualnimi sposobnostmi bi do takih napovedi lahko prišla tudi sama, visoko stopnjo tveganja, da se nezadovoljstvo ljudi sprevrže v nasilje, pa bi upoštevala pri snovanju in izvajanju svojih ukrepov. Predvsem zato, ker bi razumela, da lahko nezadovoljstvo z izvajanjem njene PCT-politike, oprto na vsesplošno epidemijsko naveličanost, demagogijo in primitivizem, v politično življenje pripelje sile, ki jih danes v parlamentu še ni. K sreči so v sredo samo postopale pred njim."

(Urednik časnika Dnevnik Miran Lesjak o sredinem protivladnem protestu pred parlamentom; via Dnevnik)