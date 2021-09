»Demokracija pomeni, da ljudstvo vlada«

IZJAVA DNEVA

"Političnost ni samo to, da imaš glas, kot vzklikne Kant in je bilo geslo razsvetljenstva - Sapere aude!, Drzni si misliti! In potem javno razglasiti svoje mnenje; gre za temeljno republikansko pravico, ker je skupno življenje v državi javna stvar, zato o tem lahko govorimo. Danes gre za demokracijo, kar je seveda nekaj drugega od republike. Demokracija pomeni, da ljudstvo vlada. Se pravi, da je treba v vsaki situaciji, ko naletite na garniture, ki trdijo, da vladajo, jasno in glasno in s potezami, ki so politične poteze, povedati: v tej državi vlada ljudstvo. To je politika. V politiko se je treba vmešati, četudi je nagnusna. Četudi si je treba na volitvah kdaj zatisniti nos, ko obkrožaš tistega kandidata, ki ga sicer nikoli ne bi, če ne bi bila situacija takšna."

(Lev Kreft, filozof, sociolog, o tem, da smo mogoče pozabili, kaj je smisel politike; v intervjuju za Večerovo prilogo V soboto)