»Na oblasti imamo stranko, ki ima samo eno točko programa«

IZJAVA DNEVA

"Na oblasti imamo stranko, ki ima samo eno točko programa. Boj proti komunizmu do zadnje kaplje krvi, v njej pa imajo glavno besedo prav bivši komunisti. Bivši verniki partije in rdeče zvezde so zdaj največji izganjalci hudiča in simbolov, ki so jih včasih ponosno nosili. Avtorji v tem vidijo podoben refleks kot pri bivših kadilcih in alkoholikih. Ko enkrat ukinejo svojo razvado in strast, vse druge terorizirajo in zasmehujejo. Postanejo agresivni in spreminjajo zgodovino tako, da ji še sami verjamejo. O svoji nekdanji zasvojenosti molčijo in jim ne pride na pamet, da bi jo razlagali ali branili."

(Kolumnist Leon Magdalenc o tem, da so bivši verniki partije in rdeče zvezde zdaj največji izganjalci hudiča in simbolov, ki so jih včasih ponosno nosili; via Dnevnik)