»Preveč samoumevno je postalo, da ničesar ne moremo spremeniti«

IZJAVA DNEVA

"Od politike še vedno premalo pričakujemo in zahtevamo. Preveč samoumevno je postalo, da ničesar ne moremo spremeniti. Nismo našli načina in vzvoda, kako od politikov zahtevati spremembe, zakaj lahko pred vsakimi volitvami poslušamo iste obljube, spremeni pa se bolj malo. Razmisliti moramo, zakaj že prej nismo vložili zakona s pet tisoč podpisi in sami pripravili referenduma. Gotovo zato, ker je to zelo težko in zahteva veliko dela, a predvsem zato, ker se ne zavedamo svoje moči."

(Nika Kovač, antropologinja, sociologinja in direktorica Inštituta 8. marec, o tem, da nismo našli načina in vzvoda, kako od politikov zahtevati spremembe; via Delo)