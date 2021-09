»Ne vidim zelo zavednih politikov v Sloveniji«

IZJAVA DNEVA

"Prodajajo nam srebrnino ali nas porivajo v neke čudne povezave. Ne vidim zelo zavednih politikov v Sloveniji. Večinoma imajo figo v žepu in delujejo iščoč koristi zase ali za svojo stranko. Je pa tudi nacionalizem drugod stvar politične igre. Vemo, da se daleč največ denarja obrača v korporacijah, in vprašanje je, koliko posamezne države dejansko vodijo nacionalni voditelji. Zdaj ko svet doživlja veliko krizo, vidimo, da zares bogati samo peščica zemljanov. Pred nami se igrajo astronavtske otroške igrice, ki stanejo milijarde evrov, otroci pa umirajo od lakote, gozdovi hirajo, krči se zeleni pas. Zdi se, da se še vedno bije glavni boj za surovine, ljudje so bolj ali manj stranski učinek kupčije."

(Glasbenik in nekdanji novinar Pero Lovšin o tem, kako gleda na politike, ki v ospredje postavljajo nacionalizem; v intervjuju za Večer V nedeljo)