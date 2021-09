»Pravi problem Slovenije z Janšo ni le v liku malega tatu«

IZJAVA DNEVA

"Pravi problem Slovenije z Janšo ni le v liku malega tatu, ki ga vedno znova najdejo s prsti v marmeladi, temveč utegne biti v 'večji zgodbi' negativnega lika novega rokovnjaškega Martina Krpana. V njem se korporativizem slovenske katoliške Cerkve in proslule krščanske demokracije prikloni korporativizmu samoupravnih titanov, sinovom kozmosa in slovenske zemlje, ki razumejo jezik moči, se ne bojijo zakonov in jih ni strah zapora, tudi ne tuje smrti."

"Tako lahko v vsoti političnih revežev, ki sestavljajo slovensko vlado in povečini tudi parlament, vidimo širšo sliko Slovenije. Ta prek civilne družbe očitno še ni prav vstopila v moderno družbo in čez kvarne korporativne okvire. Zato se zdi, da Janša lahko ribari v kalnem in sesuva to, kar ga ogroža: močno javno šolo, kulturo, avtonomne medije in vse, kar v modernem svetu pomeni artikulacijo individualne svobode."

(Kolumnist Janez Markeš o tem, da nasproti oblasti, kakršno imamo, stoji civilna družba, ki je nenehno na udaru, z njo pa vsi, ki jim je mar za demokracijo; v Sobotni prilogi Dela)