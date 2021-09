»Nič nimam proti, da Stres in Janša dnevno klečita v cerkvi in izpovedujeta svoje pregrehe«

IZJAVA DNEVA

"Jaz nimam absolutno nič proti, da Stres in Janša dnevno klečita v cerkvi in izpovedujeta svoje pregrehe. Gotovo jih imata v izobilju. (In naj vrže kamen, kdor je brez greha.) Za to imata onadva in vsi drugi verniki in njihovi otroci prav vse možnosti, cerkve imamo na vsakem gričku, verouk tudi. Da pa bi morali vsi otroci, tudi tisti iz ateističnih, agnostičnih, protestantskih, islamskih in judovskih družin v laičnih šolah imeti katoliško vzgojo, je v 21. stoletju, stoletju skrajnih medverskih napetosti blaznost. Principa verske vzgoje v javnih šolah, ki se je resda skozi stoletja ohranil v številnih državah kot tradicija, danes nikjer ni mogoče uvesti brez prisile. In prav to se je zgodilo na Poljskem, Hrvaškem in drugod, kjer je prejšnje sekularne totalitarne režime nadomestila nova palica z dvema koncema: avtoritarna oblast in stara totalitarna Cerkev. Cerkev, ki je bila zgodovinsko vedno povezana z zatiranjem vsega naprednega: protestantizma, razsvetljenstva, socialističnih idej. Ki je kolaborirala z nacizmom in danes z ekstremno desnico. Ko torej upokojeni nadškof (taktično, namesto onega na položaju) govori o polovični demokraciji zaradi odsotnosti verskega pouka v javnih šolah, in to v času, ko njegov maziljenec demontira demokracijo tako rekoč po urnih postavkah, na kar že leto in pol opozarjamo državljani, sodna veja oblasti, ustavno sodišče, nadzorne ustanove, evropska komisija, evropska sodišča in mednarodna strokovna združenja, ko so zaradi tega ogrožena evropska sredstva za okrevanje, se človek še enkrat, milijontič ne more načuditi, kako daleč, kako v same korenine seže cerkvena dvoličnost."

(Kolumnistka Tanja Lesničar Pučko o tem, da principa verske vzgoje v javnih šolah, ki se je resda skozi stoletja ohranil v številnih državah kot tradicija, danes nikjer ni mogoče uvesti brez prisile; via Dnevnik)