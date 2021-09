»Cepljeni naj se ob sumu na okužbo ne testirajo s hitrimi testi«

"Polno cepljenim svetujemo, da se ne testirajo s hitrimi antigenskimi testi, ker pri njih niso dovolj zanesljivi, sploh v začetku bolezni, ampak se morajo testirati s PCR-testom," je dejala vodja svetovalne skupine za covid-19 Mateja Logar

Mateja Logar

Vodja svetovalne skupine za covid-19 Mateja Logar je za MMC RTV Slovenija pojasnila, da se lahko ob znakih okužbe ali sumu na okužbo, npr. zaradi tveganega stika, cepljeni na PCR-testiranje naročijo pri osebnem zdravniku. Polno cepljenim svetuje, da se ne testirajo s hitrimi antigenskimi testi, ker pri njih niso dovolj zanesljivi, sploh v začetku bolezni.

Po podatkih ministrstva za zdravje so zaradi delta različice med okuženimi tudi polno cepljeni, nekateri potrebujejo bolnišnično zdravljenje, a je opaziti precejšnjo razliko v razmerju cepljeni/necepljeni pri zdravljenju na intenzivni negi in na covidnih oddelkih. V enotah intenzivne terapije je delež cepljenih 14 odstotkov, delež necepljenih pa 86 odstotkov, so pokazali ponedeljkovi podatki ministrstva za zdravje. Na covidnih oddelkih pa je delež cepljenih 26-odstoten, delež necepljenih na oddelku pa 74-odstoten.

Na vprašanje, kako komentira to, da je čedalje več polno cepljenih, ki se okužijo, a številni med njimi tudi ob pojavu simptomov ne gredo na hitro testiranje, saj menijo, da niso bolni oz. so le prehlajeni, saj so cepljeni, ob tem pa jih odvrača tudi plačilo hitrega testa, je vodja skupine za cepljenje Bojana Beović za MMC RTV Slovenija dejala, da je z zdravstvenega stališča problem predvsem to, da lahko okužijo druge, če se ne izolirajo. "To je posebej nevarno, če imajo v bližini ljudi, ki hudo zbolijo." Ob tem pa poudarja, da so blage bolezni pri cepljenih pričakovane.

Na vprašanje, ali namerava svetovalna skupina vladi svetovati ponovno uvedbo brezplačnega množičnega testiranja, je Mateja Logar za MMC RTV Slovenija odgovorila, da "v taki obliki, kot je bila pred dostopnostjo cepljenja, nikakor ne".

V zagati so se znašli tudi številni, ki so kot dokaz o preboleli okužbi imeli zdravniško potrdilo. Bojana Beović je glede ukinitve veljavnosti zdravniških potrdil dejala, da posvetovalna skupina pri tej odločitvi ni sodelovala, ob tem pa je dodala, da sicer Evropska komisija prebolelost definira s PCR-testom. Ministrstvo za zdravje razloga za ukinitev ni podalo.

Evropska komisija in tudi večina posameznih držav za zdaj omejuje čas prebolelosti na 180 dni, je rekla Bojana Beović. "Res je, da je preboleli pred hudo ponovno boleznijo zaščiten verjetno precej dlje, lahko pa v tem času že izzveni imunost, ki prepreči širjenje virusa ob blagi bolezni. Vendar sem mnenja, da je meja 180 dni bolj administrativna, kot da bi šlo za možnost upoštevanja omenjenega epidemiološkega razloga," je še pojasnila za MMC.

Med državami, ki so status prebolevnosti podaljšale, sta recimo Hrvaška, kjer status velja devet mesecev, in Italija, kjer status prebolevnosti velja eno leto.

Beović je dodala, gre glede dolžine prebolevnosti za uredbo Evropske komisije. "Sama sem že večkrat poskusila to podaljšati (status prebolevnika, ne cepljenega skrajšati, ker tudi to velja dlje), a bi potem morali imeti en sistem za znotraj in enega za čez mejo, s čimer se NIJZ in MZ ne strinjata."

Veljavnost potrdil o cepljenju velja do preklica, to je za zdaj za nedoločen čas.