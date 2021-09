»S posledicami zunanjepolitične izolacije Slovenije se bo spopadla naslednja vlada«

IZJAVA DNEVA

"Pretirana zavezništva z voditelji držav, ki niso zgled demokratičnih voditeljev in niso zagovorniki demokratičnih vrednot, multilateralizma in pravne države, Slovenijo postavlja v slabo luč, s tem pa konstantno izgublja ugled, ki ga je gradila od leta 1992. Če je bila arena slovenske zunanje politike v devetdesetih letih OZN, skratka, ves svet, se je pod sedanjo vlado zreducirala in zaprla prvenstveno v višegrajski prostor, v katerem prednjačijo strankarskopolitična preračunavanja, ki so povozila državotvorne interese. S posledicami zunanjepolitične in multilateralne izolacije države se bo spopadla naslednja vlada."

(Novinar Uroš Esih o tem, da se bo s posledicami zunanjepolitične in multilateralne izolacije države spopadla naslednja vlada; via Delo)