»Obvezno bi morali cepiti vse, ki so zaposleni v zdravstvu in šolstvu«

IZJAVA DNEVA

"To je problematičen ukrep, ga pa je mogoče upravičiti, kadar lahko strokovno zanesljivo sklepamo, da bi necepljenost teh ljudi ogrozila druge ljudi. Se pa hkrati zelo čudim, da sta iz obveznega cepljenja izvzeti dve skupini, ki bi morali biti na prvem mestu: to sta zdravstvo in šolstvo. Ta izjema je s strokovnega vidika popolnoma nesprejemljiva in zelo se čudim, da so jo sprejeli. Po mojem prepričanju samo iz strahu pred močnimi sindikati zdravstva in šolstva. Tu pa stvar pade. Če koga, bi morali obvezno cepiti vse, ki so zaposleni v zdravstvu in šolstvu."

(Strokovnjak za medicinsko etiko Matjaž Zwitter o tem, da se mu zdi ukrep obveznega cepljenja pretiran; v oddaji Odmevi na TV Slovenija)