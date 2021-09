Je to najbolje, kar zmoremo?

Francoski ekonomist Thomas Piketty o neenakosti po dobrem letu in pol epidemije, ki je družbeno in ekonomsko neenakost zgolj še poglobila

Thomas Piketty: Leta 2015 je davčni prihodek na zahodnoevropski ravni v povprečju predstavljal 47 odstotkov nacionalnega dohodka. A pomembno je tudi, kako z njim krepimo socialno državo. Od osemdesetih let dalje lahko opazujemo mirovanje pri višanju deleža za področje izobraževanja – področje, ki bi lahko najpomembneje dolgoročno vplivalo na razmerja neenakosti v družbi.

Francoski ekonomist Thomas Piketty je leta 2013 izdal knjižno uspešnico Kapital v 21. stoletju in dosegel naziv »rock zvezde« ekonomije. V njej je postavil dve tezi, ki sta postali temelj za njegovo nadaljnje raziskovanje razmerij ekonomske neenakosti: prva je, da koncentracija kapitala v rokah peščice ljudi ustvarja neenakost, druga pa, da je danes kapitalski donos večji od gospodarske rasti, kar v praksi pomeni, da najbogatejši lahko z akumuliranjem bogastva vedno lažje bogatijo. O svojih ugotovitvah je tokrat spregovoril tudi na predavanju, naslovljenem Neenakost v Evropi in po svetu, v organizaciji münchenskega inštituta za gospodarske raziskave Ifo. Kaj nam lahko torej Piketty o neenakosti in načinih, kako se rešiti njenih spon, pove danes – po dobrem letu in pol epidemije, ki je družbeno in ekonomsko neenakost zgolj še poglobila?