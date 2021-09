Podcenjevanje ljudi

Protesti se bodo nadaljevali, nadaljevalo pa se bo tudi širjenje epidemije in iskanje krivcev

Z razliko od prvega protesta 15. septembra, je drugi, ki se je odvil 22. septembra, minil mirno, ni bilo provokacij, bilo pa je veliko policije. Stavba slovenskega parlamenta je bila zagrajena. Ljudje so vzklikali gesla proti vladi in ploskali tistim, ki so govorili, da je epidemija covida izmišljotina in zarota.

© Borut Krajnc

Dr. Milan Krek, direktor NIJZ, ki že dolgo ni šel na dopust, saj po lastnih besedah cele dneve preračunava statistične podatke o tem, kaj se dogaja z epidemijo, in tuhta, kaj nam je storiti, je tipičen primer človeka, katerega ambicije so večje od sposobnosti. Zavihtel se je na čelo osrednje državne institucije, odgovorne za javno zdravje, a se je na direktorskem položaju izkazal za nesposobnega. Razširjenost virusa in nov epidemiološki val tej grobi tezi pritrjujeta, Slovenija je že teden dni država članica Evropske unije z najslabšo epidemiološko sliko. A Krek se ne da. Pred dnevi je v intervjuju za TV Slovenija mirno rekel, da so »časi takšni, da ni časa dosti razmišljati in dosti cincati«. Ukrepe je torej treba sprejemati zdaj in takoj, četudi so nedomišljeni, nesmiselni in v nekaterih delih v neskladju s slovensko ustavo.