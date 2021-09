Politični menjavi

Na Pedagoškem inštitutu zamenjali člana upravnega odbora, direktor pa enkrat že ostal brez soglasja vlade

(V.d.) direktor Pedagoškega inštituta Igor Ž. Žagar

© Borut Krajnc

Lani jeseni vlada direktorja Pedagoškega inštituta dr. Igorja Ž. Žagarja, čeprav je izpolnjeval vse formalne pogoje in imel podporo ne le upravnega odbora, ampak tudi zaposlenih, ni potrdila za še en direktorski mandat. Upravni odbor je bil zato prisiljen imenovati vršilca dolžnosti – a ker ni bilo nobenega drugega, za direktorja primernega kandidata (to je tudi razlog, da ga je upravni odbor podprl že na začetku), je to lahko postal le Igor Ž. Žagar.