Kdo je novi direktor TV Slovenija?

Valentina Areha skrbi gledanost

Valentin Areh

© RTV SLO

TV Slovenija bo v prihodnjih mesecih kot vršilec dolžnosti direktorja vodil Valentin Areh. Novinarja, vojnega dopisnika in urednika oddaje Odmevi je za ta položaj predlagal generalni direktor RTV Slovenija Andrej Grah Whatmough.

Areh je na vprašanje, kakšen odnos bo imel z odgovornimi uredniki, odvrnil, da odličnega. »Mislim, da jim je treba dati priložnost. Že zdaj opravljajo delo odgovorno, ne vidim nobenih problemov glede sodelovanja.« Po njegovem mnenju je ena od težav javne televizije gledanost, če ne štejemo oddaj posebnega pomena, kjer gledanost »ne sme biti merilo«, a bi vendarle lahko bile še boljše. Pri oddajah, ki niso posebnega pomena, pa je zanj ključno merilo mnenje gledalcev, torej gledanost, kar je nenavadno, saj gre za vodilo, ki ga po navadi slišimo iz ust direktorjev komercialnih televizij, na javni televiziji bi morala biti najpomembnejša kakovost.

Za oddajo Tarča je dejal, da gre za prioritetno oddajo, saj se zadnja leta njena gledanost povečuje, z drugimi informativnimi oddajami na TV Slovenija pa ni tako. Za tedensko informativno oddajo Studio City je povedal, da ima stabilno gledanost, in to je znak, da je gledalci ne zapuščajo in jo je treba ohraniti.

Na položaju (v. d.) direktorja televizije je nasledil Natalijo Gorščak, ki jo je Grah Whatmough razrešil 20. avgusta. Ker je bila prejšnja direktorica odstavljena, potem ko se ni strinjala z odstavitvijo odgovorne urednice informativnega programa Manice Janežič Ambrožič, se zdaj ugiba, ali bo urednico odstavil Areh. Ta trdi, da ima z vsemi odgovornimi uredniki odlične odnose, sam pa je bil urednik oddaje Odmevi 14. maja letos, ko je odgovorna urednica umaknila sporni intervju z izraelskim veleposlanikom. Z objavo v času bombardiranja Gaze se je Areh prvotno strinjal, umik intervjuja pa je kasneje prerasel v politično afero, usmerjeno zoper urednico.

Areh je novinarsko pot začel po osamosvojitvi. Med letoma 1991 in 2003 je bil vojni dopisnik, poročal je iz Hrvaške, Bosne in Hercegovine, z Bližnjega vzhoda, Kosova, iz Čečenije, Afganistan