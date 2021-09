Bračič o soočenju s proticepilci: »Bili so nasilni«

"Ravno zato, ker to ni bilo zaigrano, je tako delovalo. Ljudje zdaj kar hitro prepoznajo, ko je nekaj 'fake', nekaj pa se dogaja zares. Ljudje so začutili, da me je situacija vrgla iz tira. Če pustimo vse argumente ob strani, oni so nas nadlegovali ... Dokler tam stojijo pri miru in so tiho, je ena stvar. Druga pa je, ko so začeli nadlegovati ljudi, ki nimajo nič s tem, ves čas so peli in se drli ... Bili so nasilni in take je treba napasti nazaj z enako mero. Kolikor bedasto se to že sliši."

"Absolutno. Če pogledaš posnetek, sem jih jaz napadel. A če špeglar, visok 170 cm, stopi med množico ljudi, s katerimi se ne strinja, množica težko reče, da sem jih napadel. Iz posnetka je jasno, da sem prišel mednje in jim povedal, kar jim gre. Tisti trenutek sem se počutil izzvanega, da moram to storiti. Prej sem se sprehodil med njimi in poslušal izjave, da me plačujejo, da sem satanist in podobno ... Ko to poslušaš dovolj časa, ti enostavno prekipi."

(Igor Bračič, glasbenik, član dua Slon in Sadež in TV voditelj, o incidentu pred RTV Slovenija, ko se je soočil s proticepilskimi protestniki; v intervjuju za MMC RTV SLO)

