»Levi fašisti so vsi, ki protestirajo proti vladi pod vodstvom Janeza Janše«

IZJAVA DNEVA

"Oznaka levih fašistov se vleče že desetletje, pri čemer so analitiki, ki so se dokopali do tega spoznanja, enoznačno pripadniki ali idejni sopotniki stranke SDS. Levi fašisti so tako vsi, ki protestirajo proti vladi pod vodstvom Janeza Janše. Dejstvo, da vmes nastopajo skupine, ki se imenujejo Antifašisti, ne moti logike analitikov. To je najbolje dokazal minister Simoniti, ki je odvihraje s parlamentarnega zasedanja vse nasprotnike spravil v isti koš. Včasih bi temu rekli, da je celo sovražnik mojega sovražnika prav tako moj sovražnik. Ne samo v matematiki, tudi tukaj ta definicija vodi v polje iracionalnega."

(Penolog in kolumnist Dragan Petrovec o tem, da so levi fašisti vsi, ki protestirajo proti vladi Janeza Janše; via Dnevnik)