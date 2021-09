»Liberalci so vedno izgubljali takrat, ko so se drobili in delili«

IZJAVA DNEVA

"To v tem trenutku težko ocenim. Dejstvo pa je, da so rezultati na volitvah do zdaj pokazali, da so liberalci vedno izgubljali takrat, ko so se drobili in delili, ter da ljudje na volitvah znajo nagraditi povezovanje in sodelovanje. Mislim, da smo nepovezani poslanci lahko gonilna sila liberalnega povezovanja. Dve stranki, ki sta na zadnjih volitvah dosegli recimo okvirnih 15 odstotkov, sta razpadli. Mislim, da se je na liberalni strani pojavila neka praznina, za katero si ljudje želijo, da bi se zapolnila. Kako daleč in s kom, pa je že drugo vprašanje."

(Janja Sluga, vodja nepovezanih poslancev, o tem, s katerimi strankami bi se povezali; v intervjuju za časnik Večer)