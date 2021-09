»Odločilna je barva dresa, ne politična barva«

IZJAVA DNEVA

"Že pred leti so se med protesti izoblikovale prepoznavne skupine, ki z večino protestnikov niso imele ne formalne ne vsebinske povezave. Tam so bile zgolj v vlogi provokatorja nasilja in s tem ustreznega odziva policije, poleg tega pa se je tako ustvaril vtis, da so vsi protestniki nasilni. Enako se dogaja danes. To so skupine, ki nimajo prepričljive politične barve. Tisto, kar jih druži, je veselje do nasilja. Zato izkoriščajo vse priložnosti, kjer je po lastni oceni nasilje domnevno legitimno. Najel bi jih lahko skoraj kdor koli. Če drži ocena, da so bili v zadnjem nasilju udeleženi navijači iz Maribora in Ljubljane, ki praviloma komaj čakajo na priložnost za medsebojni obračun, je zelo verjetna tudi moja ocena. Rumeni jopiči so samo manjši del nasilnih skupin, ki pa so politično prepoznavni. Ali kot je rekel eden najbolj zloglasnih angleških nasilnežev – tekma je najbolj beden del dneva. Tisto, na kar je vredno čakati, je pretep po tekmi. Tudi z noži. Sovražnik je vsaka ekipa, ki pride v goste. Odločilna je barva dresa, ne politična barva."

(Penolog in kolumnist Dragan Petrovec o tem, da so se že pred leti med protesti izoblikovale prepoznavne skupine, ki z večino protestnikov niso imele ne formalne ne vsebinske povezave; via Dnevnik)